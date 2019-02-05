Бойовики застосували на Донбасі великокаліберну зброю [ Редактировать ]
Жодного дня затишшя на Донбасі. Окупанти не припиняють обстрілювати наші позиції.
За минулу добу - чотири обстріли. Це дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Половина з них - із забороненого озброєння.
Найманці били з мінометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило позиції поблизу населених пунктів Новолуганське, Опитне та Хутір Вільний. Жоден із українських захисників не постраждав.
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