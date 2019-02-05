У Бердянську прорвало вже вдруге. І знову на каналізаційному колекторі. Не встигли містяни зрадіти, що вперше за тиждень отримали воду, як у багатьох будинках крани знову стали сухими. Цього разу - в оселях 7 тисяч жителів. Ремонтні роботи ще тривають.

До Бердянська Володимир приїхав на кілька днів. Щойно з вокзалу - відразу за водою.

"Взял себе этой и взял белизны, чтобы в туалете, когда смывать. Ну дай Бог, чтобы она появилась не на два дня, хоть какие то там моменты, может, продержится", - говорить Володимир, гість м. Бердянськ.

Водою у кранах бердянці тішилися не повних два дні. Напередодні на каналізаційному колекторі сталася нова аварія. Цього разу залізобетонна труба обвалилася за кілька сотень метрів від попереднього місця. Поруч - багатоповерхівки та приватний сектор. І знову - комунальники намагаються докопатися до місця підземного провалля.

"Мы их видим уже больше шести на данный день. И параллельно заниматься уже ремонтными работами по капитальной замене всего коллектора. Мы видим, что там, где бетонные коллектора, происходят эти разрушения", - говорить Григорий Горячев, заступник міського голови Бердянська.

Приблизну вартість аварійних робіт вже підрахували - близько двадцяти мільйонів гривень. Саме стільки коштуватиме заміна майже кілометра труби. Ремонт триває уже тиждень. Допомагають військові, МНС та київські колеги. Останні, за допомогою мобільної насосної станції, відкачують стоки.

"Нас поселили в гостинице нормальной. Тільки нема, коли відпочивати, цілодобово працюємо", - говорить Олександр, працівник "Київміськводоканалу".

У лабораторному центрі постійно контролюють епідеміологічну ситуацію. Кажуть: поки що захворювань на гострі кишкової інфекції не побільшало.

"За минулий тиждень було зареєстровано на чотири випадки менше гострих кишкових інфекцій, ані ж за попередні. Але ми не знаємо, як буде розвиватись у подальшому епідемічна ситуація", - говорить Олександра Кікарош, завідувач відокремленого підрозділу бердянського міжрайонного відділу Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України.

А поки комунальники ремонтують - люди знову запасаються водою.