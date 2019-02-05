Українські армійці зазнали втрат на Сході. Один боєць загинув, одного поранено. Російські найманці здійснили вісім обстрілів.

По Опитному неподалік Донецька били з мінометів, з цієї ж зброї гатили по Кримському на Луганщині. Вогнем у відповідь армійці знищили шістьох бойовиків, чотирьох важко поранено.

Сьогодні вночі ворожих обстрілів не було, - повідомили у штабі.