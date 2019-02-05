У Вінниці оголосили збір коштів на реставрацію єдиного в місті органа. За 20 років звучання в костелі інструмент пошкодили коливання температур та вібрації від трамвайної колії. Тепер орган у майже аварійному стані.

На богослужіння до цього костелу щодня сходяться сотні вінничан. Адже лише тут можна почути орган.

Цей інструмент єдиний у місті. Його побудували у Німеччині 35 років тому. Тоді перевезли до органного залу у Вінниці, а за кілька років - до костелу Пречистої Діви Марії Ангельської.

"Він пережив можна сказати повну руйнацію, тому що він був досить варварськи перенесений. Пізніше вже він, можна сказати, воскресав з мертвих тут у нас за допомогою органмайстра Єже Куклі", - розповідає Констянтин Морозов, настоятель храму.

У храмі орган звучить понад 20 років. За цей час його не ремонтували через брак коштів. Саме тому інструмент поступово виходить із ладу.

"Порушені ущільнення віндлад, порушені висохли практично пересохли фільцеві частини. Це його треба розібрати ,почитисти, потім зібрати і переінтонувати увесь цей інструмент, а це небагато і немало 2085 труб", - говорить Георгій Курков, органіст.

Причин руйнації органу, - кажуть фахівці - удосталь. І проблема не лише у деталях, які потребують заміни.

"Він в такому місці знаходиться, де є колосальні вібрації від транспорту, бо загалом біля цієї центральної вулиці є підземні ходи і вони резонують, і якщо іде трамвай, який важить 40 тонн, то вібрації відчуваються", - розповідає Георгій Курков, органіст.

Відремонтувати інструмент тут самотужки неможливо. Зробити це в змозі лише майстер-професіонал.

"Ми просили і благали, можна сказати так, нашого друга цього органмейстра Єже Куклю, щоби він приїхав і зробив нам цей ремонт. По оцінкам органмейстрів, це вартуватиме біля 20 тисяч євро", - говорить Констянтин Морозов, настоятель храму.

За місяць на цьому органі відіграють з-понад півсотні служб та концертів. Без його звучання жителі Вінниці костел уже не уявляють. Утім, якщо необхідну суму на ремонт інструменту не зберуть - вінницький орган може замовкнути назавжди.