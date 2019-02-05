Феноли, важкі метали та сполуки азоту. Таку картину забруднення Дніпра у Черкасах нещодавно оприлюднили екологи. За результатами аналізів, концентрація цих речовин у поверхневих водах подекуди перевищує допустиму норму у 8-10 разів і щороку лише зростає.

Тільки-но на вулиці потепліло, Черкаси почали активно чистити від снігу. Щоправда, в одному місці його меншає, а в іншому - навпаки. На набережній, у центрі міста, комунальники насипають цілі гори - за 50 метрів від житлового сектору та Дніпра. Віталій скаржиться: сніг звозять не перший рік - і тала брудна вода тече прямісінько у річку.

"Машины, которые сейчас вывозят снег - те, которые вывозили строительный мусор и на весну, когда сходит снег. Полностью весь мусор остается на земле", - говорить Віталій Червоненко, житель Черкас.

Місце на узбережжі, - кажуть комунальники - узгодив виконком, а вони лише виконавці. І сніг сюди везуть з тротуарів та площ, а значить хімії немає.

В те, що цей "білосніжний сніг" чистий і з тротуарів - вкрай складно повірити. Якщо його розтерти в долоні, то між пальцями одразу починаєш відчувати якісь маленькі кристали, а після того, як рука висохне - шкіра на ній починає липнути.

Брудна тала вода тече у Дніпро і через міську зливну каналізацію. Ось такий вигляд має зливоспуск поблизу центрального пляжу - разом із нафтовими плямами у річці опиняється і різний непотріб. Грудневі результати аналізів поверхневих вод у межах Черкас - шокують.

"По фенолам - це від трьох до 5 разів перевищення , по хрому шестивалентному до восьми разів перевищення , розумієте? Есть норма гранично допустима концентрація, а це вісім норм. Розумієте, вісім норм перевищення", - говорить Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Усі 14 міських зливоспусків на балансі комунального підприємства "ЧЕЛУАШ". Його директор погоджується: стічну каналізацію треба обладнати очисними спорудами, але власних грошей на це немає. Каже: ще у 2010 році просили міськраду виділити кошти - та марно.

"Листи є, які ми направляли в міську раду про те, що це є кричуща ситуація, це екологічна катастрофа, листи наступного змісту - прохання виділити кошти хоча б на ПКД для того, щоб розробити проектно-кошторисну документацію", - говорить Олексій Мельник, директор КП "ЧЕЛУАШ".

Та замість грошей на очисні споруди, міський бюджет мало не щороку виділяє кошти комунальникам для компенсації державі збитків через забруднення Дніпра. Днями екологічна інспекція через суд домоглася стягнення з підприємства понад пів-мільйона гривень штрафу.