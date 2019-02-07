Олену Зайцеву та Геннадія Дронова залишили у СІЗО до квітня [ Редактировать ]
Олена Зайцева та Геннадій Дронов - винуватці смертельної ДТП у Харкові пробудуть у СІЗО до 4 квітня. Напередодні суд задовольнив клопотання прокуратури - продовжити арешт іще на два місяці.
Окрім того, стартували дебати у цій справі. Сторона обвинувачення попросила для обох підсудних максимальне покарання 10 років позбавлення волі. Після цього, суд оголосив перерву до 11 лютого.
Нагадаю, аварія сталася 8 жовтня 2017 року: зіткнулися "Лексус" Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло з перевищенням швидкості, та "Фольксваген" Геннадія Дронова.
Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив одинадцять пішоходів. П'ятеро загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні.
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