Олена Зайцева та Геннадій Дронов - винуватці смертельної ДТП у Харкові пробудуть у СІЗО до 4 квітня. Напередодні суд задовольнив клопотання прокуратури - продовжити арешт іще на два місяці.

Окрім того, стартували дебати у цій справі. Сторона обвинувачення попросила для обох підсудних максимальне покарання 10 років позбавлення волі. Після цього, суд оголосив перерву до 11 лютого.

Нагадаю, аварія сталася 8 жовтня 2017 року: зіткнулися "Лексус" Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло з перевищенням швидкості, та "Фольксваген" Геннадія Дронова.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив одинадцять пішоходів. П'ятеро загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні.