На Тернопільщині шахрайка видурила у довірливих людей майже вісімсот тисяч гривень. 39-річна киянка називала себе екстрасенсом, пропонувала послуги зцілення, зняття вроків та залагодження всіх сімейних проблем. Загалом їй вдалося обмахлювати десятки клієнтів. Одна з відвідувачок заплатила шахрайці за сеанси майже десять тисяч доларів.

"В друкованих видання Тернопільської області вказана жінка розміщувала оголошення про те, що вона є фіналісткою "Битви екстрасенсів", надає послуги, які пов'язані з екстрасенсорними здібностями. Вказувала свій мобільний телефон за допомогою якого потерпілі зв'язувалися з нею", - говорить Мирон Шеремета, т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції.

"Під заставу, а потім вона над тими грошима помолитися і гроші віддати. І помолилася разом з грішми. Був на нервах, а то вже включила в голову хто зна що, то так і не зрозумієш. Пройшло два місяці. Я подзвонив до неї, кажу що з тими грішми, бо мені треба віддати гроші, виключився телефон", - говорить потерпілий.