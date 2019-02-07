Інспектора затримали, коли той саме брав останню частину хабара

На хабарі заскочили головного інспектора Херсонської митниці. За дві тисячі доларів, посадовець пообіцяв чоловікові "не помітити" переправлення великої партії валюти до тимчасово анексованого Криму.

Інспектора затримали, коли той саме брав останню частину хабара - п'ятсот доларів. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру, а вдома та на роботі у митника проводять обшуки.