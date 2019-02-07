Прокуратура Криму відкрила провадження щодо забруднення Чорного моря [ Редактировать ]
Окупанти в Криму забруднюють Чорне море. У прокуратурі півострова повідомили, що після анексії на дамбі Нижньо-Чурбашського водосховища у Керчі почали незаконно видобувати пісок.
Бруд від його промивання потрапляє на міський пляж. А токсичні речовини до моря, де створюють загрозу для людей і довкілля.
У прокуратурі Криму відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил охорони або використання надр.
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