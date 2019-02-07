Окупанти в Криму забруднюють Чорне море. У прокуратурі півострова повідомили, що після анексії на дамбі Нижньо-Чурбашського водосховища у Керчі почали незаконно видобувати пісок.

Бруд від його промивання потрапляє на міський пляж. А токсичні речовини до моря, де створюють загрозу для людей і довкілля.

У прокуратурі Криму відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил охорони або використання надр.