Вкусные круассаны: как приготовить дома [ Редактировать ]
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Что может быть лучше ароматного круассана с чашечкой горячего кофе? Сегодня учимся печь настоящие французские круассаны с начинкой из черного, молочного и белого шоколада. Очень вкусно, сытно и по-французски, пишет "Сегодня".
Круассаны с шоколадом
Ингредиенты
Для теста:
- 350 г муки
- 1 ч. ложка соли
- 1 ст. ложка сахара
- 25 г мягкого сливочного масла
- 1 яйцо
- 150 мл молока
- 1,5 ч. ложки дрожжей
Дополнительно:
- 175 г сливочного масла
- Яичный желток
Для начинки:
- Черный, молочный и белый шоколад
Рецепт приготовления:
- В ведерко хлебопечки выложите все ингредиенты для теста, следуя инструкции своей хлебопечки. Установите основную программу ("Тесто").
- 175 г сливочного масла разделите на 4 части. Выложите один кусочек на готовое и чуть раскатанное тесто. Заверните и раскатайте, чтобы масло распределилось. Повторите так с оставшимся маслом. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20 минут.
- Еще раз раскатайте тесто и нарежьте длинными треугольниками. На широкий край выложите квадратики молочного, черного и белого шоколада и сверните, чтобы получились круассаны.
- Выложите на противень с пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 С.
- Теплые круассаны посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.
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