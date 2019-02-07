Что может быть лучше ароматного круассана с чашечкой горячего кофе? Сегодня учимся печь настоящие французские круассаны с начинкой из черного, молочного и белого шоколада. Очень вкусно, сытно и по-французски, пишет "Сегодня".

Круассаны с шоколадом

Ингредиенты

Для теста:

350 г муки

1 ч. ложка соли

1 ст. ложка сахара

25 г мягкого сливочного масла

1 яйцо

150 мл молока

1,5 ч. ложки дрожжей

Дополнительно:

175 г сливочного масла

Яичный желток

Для начинки:

Черный, молочный и белый шоколад

Рецепт приготовления:

В ведерко хлебопечки выложите все ингредиенты для теста, следуя инструкции своей хлебопечки. Установите основную программу ("Тесто").

175 г сливочного масла разделите на 4 части. Выложите один кусочек на готовое и чуть раскатанное тесто. Заверните и раскатайте, чтобы масло распределилось. Повторите так с оставшимся маслом. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20 минут.

Еще раз раскатайте тесто и нарежьте длинными треугольниками. На широкий край выложите квадратики молочного, черного и белого шоколада и сверните, чтобы получились круассаны.

Выложите на противень с пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 С.

Теплые круассаны посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.

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