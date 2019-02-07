На Київщині триває видобуток торфу на заплавних землях річки Ірпінь. Активісти та правозахисники упевнені - землю готують для забудови, і це може призвести до екологічної катастрофи.

До того ж, родючі ґрунти знімають без відповідних дозволів. Ірина Розова продовжить.

На цих кадрах, які відзняли місцеві, екскаватор розрівнює будівельне сміття на місці, де ще кілька місяців тому були торф'яні ґрунти.

"Оці два "МАЗи", які стоять - вони привезли будівельне сміття. Ось, викинули - ми бачимо тут глиби каміння, цеглу, а натомість - почали оцю от землю, ці грунти завантажувати на ці "МАЗи"і цю машину. Як ви бачите, всю завантажили - вона вже повинна була поїхати, але якраз на зустріч їхала поліція, яку я визвав і заблокувала. Вони звезуть оце будівельне сміття і вже влітку тут можна буде будуватися", - наголосив Лаврентій Кухалейшвілі, громадський активіст.

Важку техніку вперше тут побачили наприкінці минулого року, місцеві - одразу ж звернулися до прокуратури. Там порушили кримінальну справу. Проте на останній сесії міськради - через місяць після відкриття кримінального провадження - більшість депутатів видобуток торфу підтримали.

"Коли це питання поставили на голосування - я встав і з місця попередив своїх колег ,що вони вчиняють злочин. Я їм розповів про те, що тут існує кримінальне провадження, і я їх попросив не голосувати. І навіть шість людей за це не проголосувало, але все одно - голосів вистачило для того, щоб ухвалити це рішення. Тобто, міські депутати свідомо йшли на цей злочин", - наголосив Лаврентій Кухалейшвілі, громадський активіст.

Фахівці стверджують: будувати на заплавних землях - небезпечно.

"Потім людям, які там поселяться - буде шкода від того, що їх же буде підтоплювати, коли буде вода висока. В минулому році, при тому, що повінь була зовсім невеликою - були випадки. Навіть людей відселяли. Служба надзвичайних ситуацій відселяла, тому що повністю забудувались в заплаві, забудували без відповідних дозволів, ось так роздали бездумно землю", - розповіла Ірина Лозицька, заступник начальника Ірпінського міжрайонного управління водного господарства.

Згідно з проектом встановлення меж міста, ця ділянка розташована поза межами Ірпеня. Аби зняти родючий шар грунту, власнику ділянки необхідно мати погодження обласного управління "Держгеокадастру".

"Враховуючи те, що заплавні землі знаходяться поза межами міста - вона не мала повноважень надання такого дозволу. Дії, щодо видобування торфу, особливо цінних земель, в даний момент тут в Ірпені, на заплаві річки Ірпінь - є незаконними. Для законності видобування торфу необхідно отримувати спеціальні дозволи, більше того - спеціальний дозвіл має надати "Держкомзем". Дозволи надані не були, виконувачі робот зникли", - стверджує Дмитро Шапочкін, правозахисник.

Невдовзі з місця видобутку торфу зникла й важка техніка.