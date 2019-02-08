Куриные крылышки в духовке: как приготовить [ Редактировать ]
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Острые куриные крылышки - любимое блюдо голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон. Приготовленные под пряным маринадом, они идеально сочетаются с рассыпчатым отварным рисом, пишет "Сегодня".
Острые куриные крылышки с перцем чили
Ингредиенты:
- Крылья куриные - 2 кг
- Соевый соус - 200 мл
- Вустерский соус - 2 ст.л
- Устричный соус - 2 ст.л.
- Ананасовый или апельсиновый сок - 50 мл
- Сок лимона - 2 ст.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Кунжутное масло - 1 ст.л.
- Мед жидкий - 3 ст.л.
- Имбирь натертый - 2 ст.л.
- Чеснок натертый - 5 зубчиков
- Кунжут белый - для посыпки крыльев
- Кинза свежая и перец чили - для подачи
Рецепт приготовления:
- Куриные крылья промыть, обсушить бумажной салфеткой, разделить на фаланги и срезать крайнюю.
- В миске смешать все ингредиенты для соуса, залить им крылья, перемешать.
- Убрать крылья мариноваться в холодильник минимум на 6 часов или на ночь.
- Крылья вынуть из холодильника за несколько часов до приготовления, чтобы прогрелись до комнатной температуры.
- Противень для запекания покрыть фольгой.
- Крылья вынуть из маринада, положить на противень вниз внешней стороной.
- Запекать в разогретой до 180 С духовке 20 минут.
- Достать противень, перевернуть крылья, посыпать их кунжутом и запекать еще 15 минут.
- Подавать сразу же, присыпав свежей кинзой и перцем чили.
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