До суду з церковними справами. На Волині та Тернопільщині храми "переписують" з однієї громади в іншу. Парафіяни сваряться, церкви зачиняються, а священнослужителі не можуть поділити майно. Уповають - урешті решт - на служителів Феміди. Який він, церковний розбрат - дивіться наш репортаж.

Ще сонце не зійшло, а поблизУ воріт церкви Різдва Святої Богородиці у селі Зубильне зібралися віряни. Не можуть дійти згоди, хто сьогодні проводитиме богослужіння.

"- Буде час і ми гарненько станемо служити всі, як стане Епіфаній служити.

- Вам люди предлагають - ставайте і служіть з ними".

Ще тиждень тому селяни на зборах у школі вирішували - чи переходити до Православної церкви України. Було багато прибічників такого кроку, однак були і противники. Та попри це храм уже встигли "переєструвати".

"Вона прийнята у клір. Ми хотіли помолитися з тою громадаю, з тими людьми, які проголосували за це рішення і хотіли б потрапити до храму, але храм виявився закритим", - говорить Василь Кравець, благочинний Локачинського благочиння ПЦУ.

Настоятель храму від Української православної церкви таку зміну юрисдикції називає незаконною. Документи - нелегітимними. Каже: останнє слово має сказати суд. Священик дії громади оскаржив.

"Застерігаю і священнослужителів, які без нас переводять в іншу єпархію, не маючи на це юридичних підстав, бо ми маємо і акт на землю. Ми платимо по цьому податок. Наші всі звіти приймають сьогодні органи влади. Ми сьогодні не відкривали храм так, як були погрози і з тих, хто буде приїжджати забирати ключі - ми увійдемо. Я на даний час відповідальний керівник зараз", - говорить Володимир Бірук, настоятель Святовасилівської релігійної громади УПЦ.

За дві години людей поблизу храму зібралося до півсотні. Приїхали місцеві чиновники. Хтось викликав поліцію. У храм ніхто не зайшов. Молилися - біля дверей церкви. До служби доєдналися усі, хто посварився раніше. Та спільно молитися надалі - у Зубильному не хочуть. Але і прихильники ПЦУ, і парафіяни УПЦ сподіваються на мирне вирішення долі храму.

А на Тернопільщині, у селі Гніздичному, щоб недопустити сутички між релігійними громадами - від сьомої ранку чергували десятки поліцейських. Живим ланцюгом вони стали між релігійними громадами Української православної церкви та Православної церкви України.

Ворожнеча між жителями Гніздичного почалася після того, як частина з них вирішили перейти до ПЦУ. Тоді домовились про проведення богослужінь. Та минулої неділі обидві громади прийшли на службу одночасно. Завершилося усе - кривавою бійкою.

Найбільше дісталося отцю Стефану. Чоловіка із забоями шпиталізували.

"Били нашого священника, і нас штурхали, били місцеві жителі, і також поліція. По голові його били, по грудях, було таке беззаконня", - розповідає Зоряна, парафіянка УПЦ в селі Гніздичне.

"Вони прийшли на нашу годину, ми попереджали, що може бути конфлікт. Голова, який мав нам відкрити храм, він не відкрив храм, він ключі кинув на землю. І ключі віддали їхній стороні. І вони брутально почали нас скидати, бити штовхати, відбулося жорстоке побиття", - говорить Стефан, священик УПЦ у селі Гніздичне.

Та у представників Православної церкви України своя версія. Запевняють: конфлікт спровокували опоненти. Після чого вони і закрили храм.

"Ми рішили опечатати церкву, де ми складемо комісію, перепишемо все майно, пофотографуємо, зробимо таку книжку, щоб знати що зберігається в церкві", - говорить Іван Лесик, священик ПЦУ в селі Гніздичне.

"Не пускають нас у храм Богу помолитися. Нам не дають, не дозволяють у храм зайти. Самі бачите, закрили, запечатали. Я тридцять років проходила, проспівала, я не маю зайти в той храм. Я, що приступниця, га скажіть мені будь ласка?", - жаліється Анна Чухрай, парафіянка УПЦ в селі Гніздичне.

Нині обидві громади проводять службу надворі перед храмом. Між ними - стіна поліцейських.

Сьогодні обійшлося без бійки. Але проводити так богослужіння і далі - не вихід, - кажуть представники УПЦ. Пропонують відкрити церкву і повернутися до графіку почерговості, яким користувалися досі.

"Дві громади досягли домовленості, а храм - один. Почергово використовувати - одні зранку, другі в обід, на другу неділю міняємось - ті зранку, а ті в обід. Це саме краще, що можна придумати в даній ситуації. Вони кажуть - це не добре. Не добре, ми теж не хочемо, щоб два господаря, але так сталося", - говорить Стефан, священик УПЦ у селі Гніздичне.

Чи вдасться двом громадам досягнути компромісу - невідомо. Поки що віряни домовились наступного тижня почергово провести богослужіння біля храму.