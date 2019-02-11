Єдиний професійний баскетбольний майданчик у Миколаєві відкрили після ремонту, щоправда, так його й не завершивши. Спортсмени вже повернулися до рідних стін. А от чиновники рахують гроші, адже їх, як з'ясувалося вже після початку робіт, на все необхідне - не вистачає.

У Миколаївському спорткомплексі "Надія" після довгої перерви вперше відбувся баскетбольний матч. Капітальний ремонт комплексу почали торік, на початку осені. У листопаді у розпал ігрового сезону його закрили. А в березні планували завершити перший етап робіт. Та спортмайданчик відкрили на місяць раніше. Забракло грошей - більше половини необхідної суми. Скляний фасад, нові вікна та тимчасовий дах - це все, що вдалося зробити. До того ж доведеться змінювати проект - він не враховує чимало нюансів.

"Первый этап еще не закончен. В нем предусмотрены еще санузлы, система отопления, сам фасад. Там идет корректировка, раньше предусмотрена была система "церезит", сейчас меняем на алюминиевые профильные системы вентилируемого фасада", - говорить Роман Бохін, начальник управління капітального будівництва Миколаївської міськради.

Треба переробляти і дах. Попри те, що роботи провели якісно.

"При проектировании данной крыши не был учтен водоотвод, который образовался после того, как изменили технологию крыши. Сейчас вода отходит, но она может портить здание и его фундамент", - зазначив Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва.

Тим часом, баскетболісти такому розвитку подій радіють. Кілька місяців миколаївські професійні команди не мали можливості повноцінно тренуватися, а домашні ігри доводилося проводити у гостях. Навіть попри те, що оренду паркету взяла на себе Федерація баскетболу, утримання колективу на виїзді вилилося клубу в чималу суму. Та чи не найбільше постраждали вболівальники.

"Мы играем для нашего болельщика, для нашего зрителя. Они много пропустили, команда играла на выезде и выигрывала, а большая часть болельщиков ее не видела вживую", - говорить Олексій Бесков, виконавчий директор МБК "Миколаїв".

Спортсмени переконані - майданчик може приймати матчі. А ще сподіваються, що у спорткомплексі все-таки зроблять внутрішній ремонт, замінять інвентар. Але коли це станеться - чиновники сказати не можуть. Адже ці роботи планують на другому етапі ремонту, для якого ще немає остаточного проекту. Як і грошей на реалізацію - з міського бюджету кошти ще не виділили.