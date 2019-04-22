Німці відсвяткували Великдень пошуком яєць [ Редактировать ]
У Німеччині традиційною розвагою відзначили Великдень. В екологічному парку Шорфхайде, що неподалік Берліна, дітлахи шукали золоті яйця. За легендою, їх тут щороку ховає пасхальний заєць. Загалом яєць 30.
Ті відвідувачі, кому вдалося знайти великодні гостинці, отримали подарунки: солодощі, іграшки чи квитки на концерти. Задоволені і маленькі, і дорослі. Адже це чудова нагода весело провести час на природі.
"Ми щороку приходимо сюди шукати яйця та солодощі. Бо тут дуже красиво, та й від нашого дому недалеко. Тут завжди прекрасна атмосфера. Це чудова нагода для дітей виплеснути емоції", - говорить Синді Леман, відвідувачка.
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