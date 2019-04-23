Победа Зеленского – это результат протестного волеизъявления. Но когда говорят, что голосовали против Порошенко, нужно понимать, что он стал персонализацией всего политического класса.

Об этом заявил политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время круглого стола "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы", который состоялся 23 апреля в информагентстве "Украинские новости".

По его мнению, эти выборы также показали сбой традиционной матрицы проведения избирательной кампании. Например, в открытии инфраструктурных объектов рядовой украинец с его скепсисом и тотальным недоверием к власти и политикам видел не достижения, а то, сколько при этом могли украсть.

"Замгубернатора одной из областей (который был в команде Порошенка. – Ред.) льет горькие слезы: "Вот, мы столько делали: садики, спортплощадки открывали нашей командой – и провал". Оказывается, все достаточно банально и примитивно. Фокус-группа показывает, что, наоборот, команда президента вот этим неуёмным перерезанием ленточек и разговорами о своих экономических достижениях накручивала негатив. Тем не менее, до последнего момента она упорно крутила эти педали. Многие политтехнологи потеряли коды доступа к потенциальному электорату и работали только с фан-клубом. Ну возьмите Порошенко, Тимошенко. Неужели в команде не нашлось человека, который мог бы сказать "нет"?", – говорит Золотарев.

По мнению политолога, прохождение Порошенко во второй тур обеспечила работа сети агитаторов на местах, при этом админресурс вообще не сработал.

"Судя с того, что Ковальчук так и не появился, наверное, попал в опалу. Все-таки похоже, что сработала скорее пресловутая "сетка", нежели "вертикаль" областных администраций. Традиционный админресурс, по сути, оказался обнулен. Ни Кернес, ни другие, которые убеждали, что раз они популярны на местах, значит, паровозом вытянут рейтинг, – не сработало. Ничего этого не вышло", – говорит политолог.

Политикам, которые хотят не оказаться за бортом, нужно больше внимания уделять глубинной социологии, отмечает эксперт.

"Политиков интересуют только рейтинги. А из чего они состоят? Копать глубже, увы, пока еще никто не хочет, еще не дозрели. А нужно тратиться на социологические исследования, причем качественные2, – говорит Золотарев.

Также политолог считает, что агитационная продукция и дальше может работать, но только если реклама будет не лобовая.

"Газеты могут работать. Вопрос в другом, что там не должно быть лобовой пропаганды и фотографий кандидата на каждой странице. Это должна быть мягкая софт-пропаганда, между строк, плавно подводящая к нужному. Но как убедить в этом отца-содержателя, отстёгивающего на это свои деньги, если он не видит своего портрета? Тут действительно нужна психотерапия, и в том числе и кандидатов", – считает политолог.

Напомним, в ЦВК заявили, что официальные результаты выборов объявят 30 апреля. Согласно данным обработки 100% бюллетеней, Зеленский набирает 73,22%, Порошенко – 24,45%.