Украину накроют сильные дожди [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Погода в Украине 9 мая местами будет дождливой, температура воздуха днем будет достигать +22. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Прогноз погоды в регионах
- На востоке Украины пройдут дожди, днем от +18 до +22, ночью от +12 до +15.
- В центральных областях тоже ожидаются дожди, днем от +15 до +19, ночью от +3 до +9.
- На юге также прогнозируются осадки, днем от +15 до +19, ночью от +5 до +10.
- В Крыму днем от +16 до +18, ночью от +7 до +9.
- На западе Украины сухо и малооблачно, днем от +14 до +19, ночью от +1 до +5.
- В северных регионах преимущественно без осадков, днем от +17 до +19, ночью от +7 до +9.
Погода в Киеве
В столице Украины 9 мая без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +5 до +7, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Смотрите также, куда пойти в Киеве 9-12 мая.
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