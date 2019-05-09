Погода в Украине 9 мая местами будет дождливой, температура воздуха днем будет достигать +22. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах

На востоке Украины пройдут дожди, днем от +18 до +22, ночью от +12 до +15.

В центральных областях тоже ожидаются дожди, днем от +15 до +19, ночью от +3 до +9.

На юге также прогнозируются осадки, днем от +15 до +19, ночью от +5 до +10.

В Крыму днем от +16 до +18, ночью от +7 до +9.

На западе Украины сухо и малооблачно, днем от +14 до +19, ночью от +1 до +5.

В северных регионах преимущественно без осадков, днем от +17 до +19, ночью от +7 до +9.

Погода в Киеве

В столице Украины 9 мая без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +5 до +7, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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