21 апреля 2019 года прошел второй тур президентских выборов в Украине. По результатам экзит-полов Владимир Зеленский стал президентом, набрав больше 73% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 25,5%.

Давайте разберемся, что известно об известном шоумене и новоиспеченном политике.

Родился Владимир Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге.

После школы Владимир поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, получив там юридическое образование. Однако работать по специальности Зеленскому так и не пришлось.

Тем не менее, студенческие годы стали едва ли не самыми важными и решающими в жизни Владимира. Именно в университете Зеленский создал театр миниатюр "Беспризорник" и стал участником команды КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит". Со временем появилась команда "Сборная Кривого Рога", а позже и команда "95 квартал". Зеленский стал капитаном этой команды, играя в ней важную роль. Ведь он был не просто участником, но активно писал сценарии и был актером.

В 2003 году Зеленскому предложили быть редактором КВН. Однако, по условиям, он должен был выйти из своей команды. Это стало переломным моментом в жизни артиста, Владимир отказался от предложения и покинул КВН вместе с командой.

Спустя время "95 квартал" подготовил серию концертов из лучших номеров команды. Тогда же Зеленский был ведущим кулинарного шоу "Мистер Кук".

А в 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал". Зеленский был его автором, режиссером и ведущим актером.

Владимир Зеленсккий принял участие в множестве телепроектов: "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Мистер Кук", "Песня года", "Служебный романс", "Форт Буайярд", "Танцы со звездами", Crimea Music Fest, "Хочу в Виагру", "Рассмеши комика", "Киев Вечерний", "Вышка", "Лига смеха".

Кроме того, Владимир продюсировал и снимался в фильмах. Среди них - "Сваты", "Слуга народа", "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Я, ты, он, она".

Семья

6 сентября 2003 года Владимир Зеленский и Елена Кияшко (род. 6 февраля 1978) стали супругами. Супруга Владимира Зеленского по образованию - строитель, сейчас является сценаристом и автором "Студии квартал 95". Пара была знакома со школы, где они учились в параллельных классах.

15 июля 2004 года у Зеленских родилась дочь - Александра. Крестным отцом девочки стал Сергей Кравец, муж Елены Кравец. Спустя несколько лет, 21 января 2013 года на свет появился еще один ребенок - сын Кирилл.

Политическая деятельность

После выхода юмористического сериала "Слуга народа" и одноименного фильма, в конце 2016 года начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины.

В 2017 году юристы "Студии Квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуга народа".

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года ровно в полночь на одном из украинских телеканалов Зеленский официально заявил о том, что будет баллотироваться в президенты страны.

21 января 2019 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом в президенты.

31 марта 2019 года по результатам первого тура президентской гонки Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур.

А уже 21 апреля 2019 - во втором туре, согласно результатам экзит-полов, Зеленский выигрывает президентские выборы со значительным отрывом от своего оппонента.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.