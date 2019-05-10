На Донеччині поліцейські перекрили канал постачання пороху, який незаконно надходив з-за кордону. Збут вибухової речовини налагодив житель Лимана.

Через інтернет він продавав суміш, яку підпільні зброярі використовували для виготовлення набоїв. Один кілограм збував за тисячу гривень. Вдома у підозрюваного знайшли 45 кілограмів вибухівки та капсули для патронів.