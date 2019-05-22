На північ від Оклахоми інше лихо. Штат Колорадо замело снігом. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Хуртовина ускладнила рух транспорту. Деякі водії залишали свої автівки просто на дорозі, бо не могли проїхати далі.

Прибирає замети снігоочисна техніка. У гірських районах кілька десятків осель зосталися без світла. Востаннє травневий снігопад у Колорадо зафіксували 1975 року.