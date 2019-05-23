На примере Китайской госкорпорации CNBM судебная система в Украине четко работает на частные интересы олигарха Павла Фукса.

Суды в Украине поддерживают рейдерские захваты, решения готовятся заранее, а интересы иностранного инвестора несмотря на четкую правовую позицию, вообще не берутся во внимание. Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил генеральный директор CNBM New Energy Engineering, которая входит в структуру китайской государственной корпорации CNBM, Юнчжи Чен.

Такое заявление он сделал, комментируя опыт взаимодействия компании с украинской судебной и правоохранительной системами в рамках дел, возбужденных против одного из китайских активов в Украине - ООО "Восход Солар" (солнечная электростанция в Николаевской области.

Напомним, что после того, как якобы имеющийся долг "Восход Солар" перед "Актив-Банком" выкупила подконтрольная предпринимателю Павлу Фуксу компания "ФК "Веста", на китайский бизнес в Украине начало осуществляться давление. В частности, китайцы обвинили силовиков в попытке рейдерского захвата, далее происходил арест имущества и счетов ООО "Восход Солар".

"После этого были поданы апелляционные жалобы на все действия правоохранительных органов и представителей судебной системы, мы обратились в Межведомственную комиссию по защите прав инвесторов и противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий. Также было отправлено уведомление в Министерство юстиции Украины о начале инвестиционного судебного процесса против государства, из-за содействия в экспроприации активов китайской госкорпорации в Украине", - напомнил Юнджи Чен.

Тем не менее, по его словам, "суды продолжают неприкрыто поддерживать позицию рейдера, сотрудники силовых органов мгновенно исполняют заготовленные заранее незаконные решения, в прессе публикуются откровенно лживые заявления".

"За все это время никто из представителей прокуратуры не встретился с нами. …. Игнорируются все наши материалы и ходатайства, которые мы направляем следствию (!). Что еще раз доказывает предвзятый подход к нашей проблеме. Тем самым все больше раскручивается скандал международного масштаба, ставя под угрозу не только работу нашего бизнеса, но и в целом инвестиции из Китая в Украину", - подчеркнул он.

Как пример позиции судов он наводит хозяйственный спор о правомерности зачета кредита за счет депозита в "Актив-банке". Юнджи Чен привел примеры ангажированности суда, который рассматривал это дело.

"Это должно было быть предварительное, подготовительное заседание, но суд сразу, в течение часа, вынес решение по сути. Не в нашу пользу. Вдумайтесь, суду якобы хватило одного часа, чтобы разобраться с десятками томов материалов и экспертиз. Однако суд ограничился лишь формальным заслушиванием нашей позиции по заявленной апелляционной жалобе", - подчеркнул он.

Глава New Energy Engineering добавил, что почти все ходатайства юристов компании якобы отклонены еще накануне слушания, включая ходатайство о включении CNBM в дело в качестве третьей стороны. Также даже не рассматривалось ходатайство об отводе судьи.

"В совещательной комнате судьи провели не более 2 минут. Резолютивная часть решения была заготовлена заранее, поскольку явку сторон в распечатанный документ вписывали от руки (!) О чем все это говорит? Что судебная система четко работает на частный интерес, а наглая и циничная ложь рейдеров в медиа - это лишь прикрытие для того, чтобы коррупционные механизмы легализировались в публичном пространстве", - подытожил он.

Напомним, ранее CNBM обвинила Нацполицию и СБУ в рейдерской атаке на ее активы в Украине, в частности, в попытке физического блокирования работы электростанции в Николаевской области. СМИ связывают действия силовиков, а также решения судов вокруг этого дела с интересами предпринимателя российского происхождения Павла Фукса.