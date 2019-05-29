И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала отказаться от традиции отпускать в небо надувные шары, указав на их вред для окружающей среды. Об этом она написала в Facebook.

"Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время различных празднеств − школьных выпускных, концертов или свадеб. Но мало людей задумываются, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе", − отметила глава Минздрава.



Как указала и. о. министра, натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала.

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Она напомнила, что воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные уголки страны. После запуска в небо они падают обратно на поверхность земли и водоемов. Срок разложения шариков составляет от четырех лет, а капроновых лент − более 100 лет.

При этом яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц, которые могут их случайно проглотить и в результате погибнуть от блокировки желудочно-кишечного тракта.

Остатки воздушных шариков в воде также потребляют в пищу больше морские животные. Птицы часто запутываются в лентах.

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Супрун подчеркнула, что в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

Она добавила, что активисты запустили флэш-моб #ековипускний с призывом к выпускникам отказаться от запуска воздушных шариков. Вместо этого им предлагают сделать что-то полезное для окружающей среды, например, посадить деревья или цветы.

Ранее мы писали о том, что Супрун отказалась идти в отставку.