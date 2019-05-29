На небе растущая Луна в Тельце. Это день непредвиденных ситуаций и решений, но не стоит сильно нервничать по этому поводу, в итоге все принесет вам только положительные результаты. Сегодня можно заняться повышением квалификации или переквалифицироваться вообще, все в ваших руках.

Овен

В этот день стоит проявить основательность и серьезность в действиях. Любые денежные операции имеют все шансы завершиться успехом. Не откладывайте на потом творческие планы, иначе мечты так и останутся мечтами.

Телец

Сегодня нежелательны путешествия и планирование отпуска, скорее всего, подобные план будут разрушены непредвиденными обстоятельствами. Не стоит заводить новые знакомства, друзья по переписки также принесут разочарования. Откажитесь от дорогостоящих покупок и денежных вложений.

Близнецы

Следует точно понять, что в конечном счете вы стремитесь получить, и, сделав определенный вывод, не ложиться на волю случая, а начать активно работать над достижением желаемого. Любимый человек может преподнести вам неприятный сюрприз.

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Рак

"Семь раз отмерь - один раз отрежь" - кредо этого дня. Не беритесь за то, что не собираетесь доводить до конца. Также постарайтесь не давать обещаний, которые не сможете сдержать. Занятия фитнесом пойдет на пользу.

Лев

Положение планет дает возможности втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Сегодня будет прекрасный и плодотворный день, сможете провести удачно переговоры. Не стоит принудительно заниматься спортивными нагрузками.

Дева

Сегодня вам стоит быть более экономными и сконцентрироваться исключительно на той работе, которая во всех смыслах этого слова "горит". Желательно определенную часть доходов отложить на грядущие времена, возможно наступление крайне удачных дней.

Весы

В этот день вероятна настоящая атака темной энергии. Будьте спокойны и не поддавайтесь на провокации. Ваша уверенность в себе сразит наповал завистников и конкурентов. Цените людей, которые пытаются во всем вас поддерживать.

Скорпион

Сегодня вам может не хватать тактичности. Вспомните элементарные правила приличия и не нарушайте их. Не навязывайте свою волю кому бы то ни было и не подчиняйтесь чужой. Вечер проведите в компании любимого человека.

Стрелец

Многие представители знака будут расположены извлекать из всего смысл и практическую пользу. Постарайтесь не навязывать свое мнение другим людям, если не хотите навлечь на себя критику. Сократите употребление сладкого.

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Козерог

В этот день пройдет успешно публичная деятельность. Ваше очарование сведет с ума представителей противоположного пола, будете купаться в восторженных взглядах и наслаждаться от комплиментов. Не переходите границы, оставайтесь профессионалами.

Водолей

Придется решать проблемы взаимоотношений с коллегами, которые вас обвинят в эгоизме. Постарайтесь прислушиваться к пожеланиям других, особенно, если вы руководитель. Думайте об интересах других, не добивайтесь выгоды лишь для себя.

Рыбы

Не принимайте поспешных решений, потому что скоро ваше мнение может измениться. Не "плюйте в колодец", вскоре придется обратиться за помощью к человеку, который сейчас нуждается в вашем плече.

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