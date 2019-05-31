В субботу, 1 июня, в Киеве состоится Всукраинский велодень. В связи с этим, движение транспорта будет ограничено. Об этом говорится на сайте КГГА.

Читайте также Синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2019

Велодень начнется в 10:00 с традиционного группового фото на Софийской площади. В 11:00 колонны велосипедистов стартуют по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - ул. Михайловская - Майдан Независимости - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре столицы:

С 10:30 до 13:00 - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалвисимости - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Объезд: через Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также Крещатик будет перекрыт из-за проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.

С 11:20 до 13:30 - планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

Объезд: через ул. Электриков. Будет перекрыт заезд с ул. Набережно-Рыбацкой на Северный мост.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия изменит движение общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.