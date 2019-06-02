На небе убывающая Луна в Козероге. Если этот день не складывается удачно, если все валится из рук, это означает, что срочно нужно что-то менять - и скорее не во внешних обстоятельствах, а в себе. Внимательно слушайте тех, кто сегодня обращается к вам с критикой: они помогут взглянуть на себя трезво, оценить свои достижения, возможности и ресурсы.

Овен

Многие представители знака сегодня будут расположены сделать все, чтобы наполнить уютом и теплом свой дом. Постарайтесь не думать о прошлом и не укорять себя за старые ошибки. Только вам решать, каким будет ваше будущее.

Телец

Вы должны быть довольны тем, чего достигли, чтобы дальше продвигаться по жизни шаг за шагом. Не стоит увлекаться спиртными напитками, могут быть неприятные последствия. Вечером пойдут на пользу занятия йогой.

Близнецы

Многие представители знака будут гордиться своими близкими и многое сделают для того, чтобы те чувствовали себя более уверенно в жизни. Получится завершить то, что давно начали. Не злорадствуйте над бедами других.

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Рак

Не стоит напрягаться и переживать без повода. Есть все шансы прекрасно отдохнуть и с пользой провести вечер. Дома вас будет ждать комфорт и вкусный ужин. Вечер проведите в правильной компании, с теми, кто заслуживает вашу любовь.

Лев

Есть все шансы прекрасно отдохнуть и с пользой провести вечер. Не теряйте возможность дополнительно заработать, это сегодня дастся легко и без лишних забот.

Дева

Можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Не навязывайте свое общение тем, кто пытается его избежать. Хороший день для романтических знакомств.

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Весы

Вам удастся восстановить прежние прерванные по какой-либо причине связи, расширить круг общения и, благодаря новым знакомствам, разрешить старые проблемы. Хорошо бы бросить вредные привычки, сегодня подходящий для этого день.

Скорпион

предчувствие успеха и счастья может привести к эйфории, а значит - к ошибкам. Будьте осторожны и не переоценивайте свои возможности. Тщательно обдумывайте свои слова, что и кому говорите.

Стрелец

Почувствуете прилив сил и энергии для свершения запланированных дел. Знайте, у вас достаточно способностей, чтобы добиться успехов честным путем. Не стоит ступать на кривую дорожку, вам это ни к чему.

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Козерог

Старые друзья и прежняя любовь могут неожиданно помочь в самую неожиданную минуту. Большой успех ожидает всех, кто старается и не врет сам себе. Везение не покинет вас даже в самых спорных ситуациях.

Водолей

Влияние негативных космических энергий станет причиной серьезных неприятностей и катастроф. Не стоит никому завидовать, вы имеете то, что вам положено кармой. Верьте в свои силы, все лучшее случится неожиданно.

Рыбы

Сегодня станут возникать препятствия на пути реализации всего, что вы задумали и уже начали внедрять в жизнь. Не стоит браться за новую работу, лучше займитесь бытом и обустройством жилья.

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