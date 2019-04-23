Древний индийский гороскоп на 2019: узнайте свою судьбу [ Редактировать ]
История существования астрологии в Индии насчитывает тысячи лет, и до сих пор она не потеряла актуальности. Индийский гороскоп ориентируется не на солнечные знаки зодиака, а на понятие "Лунная стоянка" или накшатра. Зодиакальный отсчет начинается с середины весны. За каждую накшатру отвечает самка или самец определенного животного. Они не соотносятся с реальным полом человека и являются его тотемом - проводником в процессе трансформации Духа. Индийский гороскоп, основанный на системе 27 Лунных стоянок, показывает высокую точность в своих предсказаниях, пишет snitsya-son.ru.
Конь (13 апреля - 27 апреля)
В наступающем году вас ждет упорная работа. За это вы будете вознаграждены повышением по службе.
Слон (28 апреля - 10 мая)
В 2019 году вам не помешает немного решительности и активности. Тогда ваши таланты будут оценены по достоинству.
Овца (11 мая - 24 мая)
Ждите благоприятных перемен в личной жизни. Одинокие обретут вторую половинку, а замужние и женатые задумаются о пополнении в семействе.
Змей (25 мая - 7 июня)
Ваша главная задача в 2019 году - научиться уступать и идти на компромиссы. Это улучшит ваши отношения с окружающими.
Змея (8 июня - 20 июня)
В наступающем году вам стоит использовать свой талант видеть отдаленные перспективы. С большой долей вероятности вы сможете улучшить свое финансовое состояние.
Собака (21 июня - 5 июля)
Для вас есть важное предупреждение: не стоит идти на сделку с совестью, даже ради очень выгодного предложения.
Кошка (6 июля - 19 июля)
Наступающий год даст вам возможность улучшить отношения с окружающими. Просто отбросьте эгоизм и проявите заботу о близких.
Баран (20 июля - 1 августа)
В 2019 году многие вопросы и задачи будут решаться без больших усилий с вашей стороны. Используйте это время максимально эффективно.
Кот (2 августа - 15 августа)
Ваше обаяние сильно возрастет и вы будете пользоваться большим успехом у противоположного пола. Вместе с тем возможны козни недоброжелателей.
Крыс (16 августа - 29 августа)
Грядет период, когда необходимо перестать гнаться за материальными ценностями и посвятить время духовному развитию.
Крыса (30 августа - 12 сентября)
Наступающий год будет удачен для семейных дел и продолжения рода. Одиночки встретят свою любовь.
Бык (13 сентября - 25 сентября)
Год будет удачен для заключения различных договоров и сделок. Также данный период хорош для брака или помолвки.
Буйволица (26 сентября - 9 октября)
Наступает время, когда следует избавиться от всего старого и ненужного. Это касается не только вещей, но и исчерпавших себя отношений.
Тигрица (10 октября - 22 октября)
Год даст вам возможность избавиться от старых привычек и духовно обновиться. Это позволит начать новый жизненный этап.
Буйвол (23 октября - 5 ноября)
В прошлые годы вы хорошо потрудились, а теперь грядет время, когда необходимо отдохнуть. Уделяйте больше времени своему хобби и путешествиям.
Тигр (6 ноября - 18 ноября)
В грядущем году вас ждет невиданная доселе популярность, однако важно не зазнаться и не потерять связь с реальностью.
Олениха (19 ноября - 1 декабря)
Грядет период, когда стоит чаще посещать культурные мероприятия и больше времени посвящать общению. Это поможет завести полезные связи и найти новые пути развития.
Олень (2 декабря - 14 декабря)
Наступающий год принесет вам творческое вдохновение и мощную движущую силу. Вы будете способны притягивать желаемые вещи и нужных людей.
Пес (15 декабря - 27 декабря)
В 2019 году в гармоничное состояние вас приведет забота о других и приветливость. При этом не стоит допускать назойливости.
Обезьян (28 декабря - 10 января)
Есть три составляющие, на которых будет основываться ваш успех в 2019 году: самодисциплина, порядочность и идеализм.
Мангуст (11 января - 23 января)
Вы сможете достичь успеха в новых для себя сферах. Главное, проявлять решительность и упорство.
Обезьяна (24 января - 5 февраля)
Вы окажетесь в эпицентре вихря событий. Главное, сохранять рассудительность и спокойствие.
Львица (6 февраля - 18 февраля)
Вы заключите перспективные союзы, которые помогут продвинуться вам в профессиональной деятельности.
Лошадь (19 февраля - 3 марта)
Вам необходимо пристальное внимание обратить на свое здоровье. Больше отдыхайте, гуляйте и занимайтесь спортом.
Лев (4 марта - 16 марта)
В 2019 году вам точно не следует проявлять силу и агрессию. Лучше решать все вопросы миролюбивым образом.
Корова (17 марта - 30 марта)
Ваши идеи и мысли будут оценены по достоинству, если вы станете их высказывать, не боясь критики.
Слониха (31 марта - 12 апреля)
Для вас грядет время созидания. Вы помиритесь с теми, с кем в ссоре, и восстановите связь со старыми знакомыми. Благодаря индийскому гороскопу вы сможете выбрать для себя наилучшую тактику для достижения высоких результатов в карьере, творчестве или личных взаимоотношениях.
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