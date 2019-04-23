История существования астрологии в Индии насчитывает тысячи лет, и до сих пор она не потеряла актуальности. Индийский гороскоп ориентируется не на солнечные знаки зодиака, а на понятие "Лунная стоянка" или накшатра. Зодиакальный отсчет начинается с середины весны. За каждую накшатру отвечает самка или самец определенного животного. Они не соотносятся с реальным полом человека и являются его тотемом - проводником в процессе трансформации Духа. Индийский гороскоп, основанный на системе 27 Лунных стоянок, показывает высокую точность в своих предсказаниях, пишет snitsya-son.ru.

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Конь (13 апреля - 27 апреля)

В наступающем году вас ждет упорная работа. За это вы будете вознаграждены повышением по службе.

Слон (28 апреля - 10 мая)

В 2019 году вам не помешает немного решительности и активности. Тогда ваши таланты будут оценены по достоинству.

Овца (11 мая - 24 мая)

Ждите благоприятных перемен в личной жизни. Одинокие обретут вторую половинку, а замужние и женатые задумаются о пополнении в семействе.

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Змей (25 мая - 7 июня)

Ваша главная задача в 2019 году - научиться уступать и идти на компромиссы. Это улучшит ваши отношения с окружающими.

Змея (8 июня - 20 июня)

В наступающем году вам стоит использовать свой талант видеть отдаленные перспективы. С большой долей вероятности вы сможете улучшить свое финансовое состояние.

Собака (21 июня - 5 июля)

Для вас есть важное предупреждение: не стоит идти на сделку с совестью, даже ради очень выгодного предложения.

Кошка (6 июля - 19 июля)

Наступающий год даст вам возможность улучшить отношения с окружающими. Просто отбросьте эгоизм и проявите заботу о близких.

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Баран (20 июля - 1 августа)

В 2019 году многие вопросы и задачи будут решаться без больших усилий с вашей стороны. Используйте это время максимально эффективно.

Кот (2 августа - 15 августа)

Ваше обаяние сильно возрастет и вы будете пользоваться большим успехом у противоположного пола. Вместе с тем возможны козни недоброжелателей.

Крыс (16 августа - 29 августа)

Грядет период, когда необходимо перестать гнаться за материальными ценностями и посвятить время духовному развитию.

Крыса (30 августа - 12 сентября)

Наступающий год будет удачен для семейных дел и продолжения рода. Одиночки встретят свою любовь.

Бык (13 сентября - 25 сентября)

Год будет удачен для заключения различных договоров и сделок. Также данный период хорош для брака или помолвки.

Буйволица (26 сентября - 9 октября)

Наступает время, когда следует избавиться от всего старого и ненужного. Это касается не только вещей, но и исчерпавших себя отношений.

Тигрица (10 октября - 22 октября)

Год даст вам возможность избавиться от старых привычек и духовно обновиться. Это позволит начать новый жизненный этап.

Буйвол (23 октября - 5 ноября)

В прошлые годы вы хорошо потрудились, а теперь грядет время, когда необходимо отдохнуть. Уделяйте больше времени своему хобби и путешествиям.

Тигр (6 ноября - 18 ноября)

В грядущем году вас ждет невиданная доселе популярность, однако важно не зазнаться и не потерять связь с реальностью.

Олениха (19 ноября - 1 декабря)

Грядет период, когда стоит чаще посещать культурные мероприятия и больше времени посвящать общению. Это поможет завести полезные связи и найти новые пути развития.

Олень (2 декабря - 14 декабря)

Наступающий год принесет вам творческое вдохновение и мощную движущую силу. Вы будете способны притягивать желаемые вещи и нужных людей.

Пес (15 декабря - 27 декабря)

В 2019 году в гармоничное состояние вас приведет забота о других и приветливость. При этом не стоит допускать назойливости.

Обезьян (28 декабря - 10 января)

Есть три составляющие, на которых будет основываться ваш успех в 2019 году: самодисциплина, порядочность и идеализм.

Мангуст (11 января - 23 января)

Вы сможете достичь успеха в новых для себя сферах. Главное, проявлять решительность и упорство.

Обезьяна (24 января - 5 февраля)

Вы окажетесь в эпицентре вихря событий. Главное, сохранять рассудительность и спокойствие.

Львица (6 февраля - 18 февраля)

Вы заключите перспективные союзы, которые помогут продвинуться вам в профессиональной деятельности.

Лошадь (19 февраля - 3 марта)

Вам необходимо пристальное внимание обратить на свое здоровье. Больше отдыхайте, гуляйте и занимайтесь спортом.

Лев (4 марта - 16 марта)

В 2019 году вам точно не следует проявлять силу и агрессию. Лучше решать все вопросы миролюбивым образом.

Корова (17 марта - 30 марта)

Ваши идеи и мысли будут оценены по достоинству, если вы станете их высказывать, не боясь критики.

Слониха (31 марта - 12 апреля)

Для вас грядет время созидания. Вы помиритесь с теми, с кем в ссоре, и восстановите связь со старыми знакомыми. Благодаря индийскому гороскопу вы сможете выбрать для себя наилучшую тактику для достижения высоких результатов в карьере, творчестве или личных взаимоотношениях.

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