Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій

У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій. А вже напередодні ввечері джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитрові Анопченку - цитую:

"Лист є" і "запрошення відвідати Америку з візитом справді надіслано". Однак "дати взагалі не обговорювали", - кінець цитати. За словами політиків, у рамках майбутньої поїздки має відбутися особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом - проте ані її формат, ані головні теми поки що не визначені.