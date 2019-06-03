У Білому домі підтвердили запрошення Володимира Зеленського [ Редактировать ]
У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій. А вже напередодні ввечері джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитрові Анопченку - цитую:
"Лист є" і "запрошення відвідати Америку з візитом справді надіслано". Однак "дати взагалі не обговорювали", - кінець цитати. За словами політиків, у рамках майбутньої поїздки має відбутися особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом - проте ані її формат, ані головні теми поки що не визначені.
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