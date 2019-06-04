4 июня: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
4 июня - 155-й день года (156-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 210 дней.
Ежегодно 4 июня проводится Международный день невинных детей - жертв агрессии, основанный под эгидой ООН в 1982 году.
Дата приурочена к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибли дети.
4 июня 2018 года начинается Петров и Павлов (Апостольский) пост, зависящий от праздника Пятидесятницы и заканчивающийся 12 июля, в День апостолов Петра и Павла.
В народе 4 июня отмечается день мифического существа Василиска. В этот день нельзя было заниматься серьезной работой в поле и огороде, т.к. из всего, что посажено сегодня, вырастут васильки.
Главная примета дня: если на Василиск прилетело много оводов - к урожаю огурцов.
Сегодня именины празднуют: Владимир, Данила, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.
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