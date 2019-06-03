По приметам на 4 июня предсказывали погоду на ближайшие дни. В народном календаре дата получила названия: Василиск, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона (память 2 марта).

Традиции 4 июня

Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя всё равно закрепилось в народном календаре. Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли "васильковы". Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.

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Василиск - чудовищный змей, на голове которого гребень в форме диадемы. Взглядом или дыханием он способен убивать всё живое. Боится он только крика петуха и своего отражения в зеркале. Образ Василиска, завораживающего своим взглядом, крестьяне связали с васильковым цветом, тоже завораживающим, бездонным и всепроникающим.

Существовало поверье, что если 4 июня не собрать в курятнике все яйца и не сварить их, то из них может уродиться Василиск.

Несмотря на связь васильков с Василиском, цветок этот в народе любили и ласково называли синецветом, волошкой, лоскутницей. По легенде, цветок получил название в честь Василия – молодого парня, единственного сына у матери, околдованного русалкой. Уведенный ею в поле, он превратился в синий цветок, своей окраской напоминающей глубокую воду.

Еще день Василиска считали соловьиным днем. Именно в это время птицеловы подслушивали соловьёв для отлова.

Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.

К этой поре обычно зацветает малина, начинается вылет плодожорки, поэтому крестьяне на яблони вешали для вредителей "ловушки".

Приметы 4 июня

Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.

Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

Птицы весело поют – к хорошей погоде.

Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.

Ночью запел соловей – к ясной погоде.

Черные круги вокруг звезд – к ненастью.

Вечером громко квакают лягушки – к ведру.

Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.

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