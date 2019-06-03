Приметы на 4 июня: что нельзя делать в Соловьиный день [ Редактировать ]
По приметам на 4 июня предсказывали погоду на ближайшие дни. В народном календаре дата получила названия: Василиск, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона (память 2 марта).
Традиции 4 июня
Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя всё равно закрепилось в народном календаре. Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли "васильковы". Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.
Василиск - чудовищный змей, на голове которого гребень в форме диадемы. Взглядом или дыханием он способен убивать всё живое. Боится он только крика петуха и своего отражения в зеркале. Образ Василиска, завораживающего своим взглядом, крестьяне связали с васильковым цветом, тоже завораживающим, бездонным и всепроникающим.
Существовало поверье, что если 4 июня не собрать в курятнике все яйца и не сварить их, то из них может уродиться Василиск.
Несмотря на связь васильков с Василиском, цветок этот в народе любили и ласково называли синецветом, волошкой, лоскутницей. По легенде, цветок получил название в честь Василия – молодого парня, единственного сына у матери, околдованного русалкой. Уведенный ею в поле, он превратился в синий цветок, своей окраской напоминающей глубокую воду.
Еще день Василиска считали соловьиным днем. Именно в это время птицеловы подслушивали соловьёв для отлова.
Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.
К этой поре обычно зацветает малина, начинается вылет плодожорки, поэтому крестьяне на яблони вешали для вредителей "ловушки".
Приметы 4 июня
- Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.
- Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
- Птицы весело поют – к хорошей погоде.
- Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.
- Ночью запел соловей – к ясной погоде.
- Черные круги вокруг звезд – к ненастью.
- Вечером громко квакают лягушки – к ведру.
- Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.
Читайте также, когда Петров пост 2019.
по теме
Приметы на 24 мая: что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия
В народном календаре дата 24 мая - Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокий мокрый. По приметам, если 24 мая дождь, то все лето будет мокрое
Приметы на 23 мая: что нельзя делать
В народном календаре дата 23 мая - День Симона Зилота, Симонов день
Приметы на 21 мая: что нельзя делать в день Иоанна Богослова
В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов
Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина
В народном календаре дата получила названия Аленкин день
Приметы на 2 июня: что нельзя делать
По приметам на 2 июня определяли, каким будет урожай огурцов