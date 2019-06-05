Ситуація на передовій

На Сході України загострення. Попередньої доби там загинули троє військових, ще троє поранені.

Ворог 16 разів обстріляв позиції ЗСУ. Противник накривав із потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. Найгарячіше було біля Авдіївки, Опитного, ТалакІвки і Золотого-1.

На ворожі атаки українські оборонці гідно відповіли. За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано.