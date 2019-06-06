"Оппозиционная платформа - За жизнь" способна после выборов сформировать правительство и оправдать надежды избирателей. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин на Всеукраинском объединительном съезде партии.

"Мы собрались на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине, что объединились ради мира. Объединились ради процветания Украины. Объединились ради того, чтобы сделать жизнь людей лучше", - заявил Сергей Левочкин.

По его словам, уже скоро Украина будет избирать новый парламент, и люди надеются, что народные депутаты, которых изберут, будут по-настоящему работать в их интересах.

"Но одновременно, выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это - Юрий Бойко", – добавил политик.

«Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное преимущество перед другими кандидатами на эту должность. Он прошёл нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идёт огромная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь". Я убежден, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от будущего парламента и правительства ждут миллионы наших сограждан", - сказал Сергей Левочкин.

Народный депутат выразил уверенность, что оппозиционная партия будет иметь поддержку избирателей.

"Убежден, что команда, собравшаяся в "Оппозиционной платформы - За жизнь", способна построить сильную, процветающую, современную Украину", - подытожил он.