Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ [ Редактировать ]
Россия требует полностью восстановить полномочия в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил Вячеслав Володин, спикер Госдумы России, сообщают "РИА Новости".
Он отметил, что если выборы пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".
По словам спикера Госдумы России, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии.
Володин подчеркнул, если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.
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