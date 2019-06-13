Россия всегда хотела захватить территорию Польши. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что был бы не против дружеских отношений с Россией, но исторически так сложилось, что странам приходится воевать. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белого Дома после встречи президента СШа Дональда Трампа с Дудой.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявил, что в последние годы Россия вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.

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Однако, президент добавил, что очень хотел бы видеть Россию другом, так как эта страна - великий сосед Польши.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. А также читайте о том, что НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.