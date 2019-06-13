"Неприятное, имперское лицо": Дуда резко высказался о России [ Редактировать ]
Россия всегда хотела захватить территорию Польши. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что был бы не против дружеских отношений с Россией, но исторически так сложилось, что странам приходится воевать. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белого Дома после встречи президента СШа Дональда Трампа с Дудой.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявил, что в последние годы Россия вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.
Однако, президент добавил, что очень хотел бы видеть Россию другом, так как эта страна - великий сосед Польши.
"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. А также читайте о том, что НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.
по теме
Мелания Трамп покорила элегантным нарядом во время официальной встречи (фото)
Первая леди США поразила нарядом в стиле 80-х
Оккупанты устроили новые обыски у крымских татар
В понедельник, 10 июня, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар
Война на Донбассе: украинские военные несут потери
В пятницу, 7 июня, вражеские силы 28 раз нарушили режим прекращения огня
США поставили жесткий ультиматум Турции: что случилось
Министр обороны СШа написал жесткое письмо с требования министру обороны Турции
В Кремле рассказали о взаимоотношениях с Зеленским
Президент России объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой, а также рассказал о взаимоотношениях с ним