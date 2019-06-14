В Херсонской области десятки жилых домов "уходят" под воду [ Редактировать ]
В Херсонской области проливные дожди вызвали повторный подъем воды. Таким образом, были затоплены десятки домов в поселке Новая Маячка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"13 июня в результате прохождения интенсивных осадков произошел повторный подъем уровня воды (0,2-0,5 м) в поселке Новая Маячка Алешковского района, в результате чего подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков", - указали в ведомстве.
По состоянию на утро 14 июня подтопленными остаются 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков.
В течение суток откачано 12 тысяч куб. м воды, а всего с начала работ - 45 тысячи 300 куб. м.
Дополнительно проводится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.
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