В Херсонской области проливные дожди вызвали повторный подъем воды. Таким образом, были затоплены десятки домов в поселке Новая Маячка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"13 июня в результате прохождения интенсивных осадков произошел повторный подъем уровня воды (0,2-0,5 м) в поселке Новая Маячка Алешковского района, в результате чего подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков", - указали в ведомстве.

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По состоянию на утро 14 июня подтопленными остаются 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков.

В течение суток откачано 12 тысяч куб. м воды, а всего с начала работ - 45 тысячи 300 куб. м.

Дополнительно проводится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.

Ранее в Херсоне ливень затопил пол города.