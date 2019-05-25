В Херсоне прошел проливной дождь и быстро затопил улицы города. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает местное издание "Типичный Херсон" со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.

"Майская гроза для Херсона не прошла бесследно. Посмотрите эти фото и видео, которые в очередной раз доказывают бездеятельность местных коммунальщиков. Дождевая канализация для нашего города – это что-то нереальное", – пишет издание.

Напомним, синоптики прогнозируют град и шквалы 26 мая.