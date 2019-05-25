В Херсоне ливень затопил пол города [ Редактировать ]
В Херсоне прошел проливной дождь и быстро затопил улицы города. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает местное издание "Типичный Херсон" со ссылкой на очевидцев.
Утверждается, что вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.
"Майская гроза для Херсона не прошла бесследно. Посмотрите эти фото и видео, которые в очередной раз доказывают бездеятельность местных коммунальщиков. Дождевая канализация для нашего города – это что-то нереальное", – пишет издание.
Напомним, синоптики прогнозируют град и шквалы 26 мая.
по теме
Травневий сніг у Карпатах: синоптики оголосили штормове попередження
Травневий сніг у Карпатах. Замело села Рахівщини та Верховини, що на Івано-Франківщині. Засипало й дороги Яблунецького перевалу
В "Борисполе" резко отменили все вылеты
В международном аэропорту "Борисполь" 25 мая приостановили вылеты рейсов из-за угрозы грозы
Град и грозы: прогноз погоды на 26 мая
26 мая Украину накроют сильные дожди с грозами
В Киеве целый район "ушел" под воду (видео)
В пятницу, 24 мая, в Святошинском районе Киева прошел ливень с грозой
Закарпаття опинилося у полоні негоди
Закарпаття досі в полоні негоди. Протягом трьох діб в області випала місячна норма дощів. Як будуть "випливати" із ситуації обласні депутати та чиновники?