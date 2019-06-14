В Кривом Рогу разгромили приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и жестоко избили сотрудников офиса [ Редактировать ]
Утром 14 июня около 20 агрессивных молодчиков напали на офис криворожской ячейки "Оппозиционной платформы - За жизнь". Злоумышленники избили сотрудников и разрисовали стены оскорбительными надписями.
По словам пострадавших, нападавшие были в масках, с символикой "Национального корпуса" и "Азова". Действия погромщиков координировали несколько "старших".
В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки.
Вся оргтехника в приемной разбита. На месте работают сотрудники полиции.
Как подчеркнул руководитель организации Вадим Виншель, подобные действия оппозиционеры расценивают как способ давления и желание запугать политическую силу, рейтинг которой растет.
"Мы написали заявление в полицию по факту случившегося. Молодчики, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести наказание по всей строгости закона. Еще раз подчеркиваю: нас не запугают никакие погромщики и провокаторы. Мы уверены в своей победе на парламентских выборах", - сказал Вадим Виншель.
Согласно последним соцопросам, "Оппозиционная платформа - За жизнь"занимает второе местов предвыборных рейтингах политических партий, уступая только "Слуге народа".
Основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко почти 13% граждан видят на посту премьер-министра.
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