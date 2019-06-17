Сегодня постарайтесь уделить время своей второй половинке. Проведите вместе вечер или займитесь домашними делами - все пойдет на пользу вашим отношениям. Одиноких знаков сегодня ждут интересные знакомства. Возможно, не так за горами то время, когда ваше сердце займет особенный человек.

Овен

Наберитесь терпения и уверенно двигайтесь к своим целям хоть небольшими шагами. Ведь даже длинный путь начинается с одного шага. Овны, вспомните, что у Вас также много достоинств и преимуществ. Успех Ваших дел и начинаний будет зависеть от проявленной выдержки и благоразумия.

Телец

Сегодня Ваш день, который может стать незабываемым. Сегодня возможно новое полезное знакомство или начало романтических отношений. Дорогие Тельцы, не сидите, сложа руки! Тогда вы многого достигнете, как в любовной, так и финансовой сферах.

Близнецы

Астрологи советуют немного сбавить обороты и спокойно заняться неотложными делами. Планирование своих действий даст результаты. Размеренный темп движения по жизни принесет Вам такой желанный сегодня отдых и спокойствие.

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Рак

Смело вылезайте с "ракушки" и действовать решительно! Милые Раки, сконцентрируйтесь и соберитесь, не упускайте сегодняшних шансов и много работайте: тогда Вас ждет заслуженная награда.

Лев

Сегодняшний день сулит много важных дел и забот. Уважаемые Львы, сегодня поберегите нервы и Ваши большие, любящие сердца. Не взваливайте на себя слишком многое, тогда день пройдет плодотворно, а все дела Вы обязательно решите со временем.

Дева

Сегодня Вы можете необычно проявить себя в творческой сфере или же начать строить интересные планы на будущее. Уважаемые Девы, сегодня будьте еще внимательнее в финансовых делах и работая с документами.

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Весы

Вам стоит научиться бережливости и самоконтролю, чтобы в скором времени не оказаться в затруднении. Если Вам предложат новую должность или дополнительный заработок - не отказывайтесь, не бойтесь грядущих перемен.

Скорпион

Будьте сдержанными и осторожными. Уверенность в собственном совершенстве сегодня может навредить Вашим делам и отношения с партнерами и коллегами. Скорпионы, выясняя отношения сегодня, постарайтесь говорить обдуманно и быть помягче. Научитесь сохранять спокойствие во время конфликта.

Стрелец

Стрельцам советует порадовать своих родных, сделать что-то полезное, хорошее для любимого человека, не отказывать в помощи друзьям. Проявленные Вами внимание и забота вскоре к вам "вернутся сторицей".

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Козерог

Сегодняшний день сулит успех - если представители знака будут требовательны к себе и кристально честными с окружающими. Сегодня представителям знака звезды предоставят возможности управлять людьми или направлять события в нужное русло. Уважаемые Козероги, не забывайте, что хорошо то, что в меру.

Водолей

Астрологи рекомендуют не забывать о потребностях своих близких, не отстраняться от них. Водолеи, сегодня подарите внимание и романтику своему партнеру. Полезным для Вас будет теплое общение в компании родных или друзей, поход в гости или отдых на природе.

Рыбы

Представителей этого знака зодиака усилится потребность в справедливости. Милые Рыбы сегодня не постейсняются стать на защиту своих прав. Также сейчас очень хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек, подобрать правильное питание.

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