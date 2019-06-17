В Украине более 100 сел остались без света [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 1 июня, в Украине из-за непогоды остались обесточены 107 населенных пунктов в трех областях. Такая ситуация произошла из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП . Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 67 населенных пунктов, Закарпатская - 38 населенных пунктов и Луганская - 2 населенных пунктов.
Кроме того, 16 июня в городе Сватово (Луганская обл.) в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 кв. м и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.
Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.
Ранее мы писали о том, как сон при свете влияет на вес женщин.
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