Сон при включенном свете влияет на вес женщин. Такой сон может вызывать набор лишнего веса. Об этом сообщает ученые из Северной Каролины, пишет НСNN.

Опрос был проведен среди женщин из США в 2003-2009 годах, в нем приняли участие 44 тысячи женщин в возрасте 35-74 лет.

Участники эксперимента поделились своими привычками.

Одним из пунктов опроса - был вопрос о том, выключают ли женщины свет на ночь или спят с включенным. как, выяснилось в ходе обработки результатов, 17% опрошенных, оставлявших включенными свет или телевизор, поправлялись в среднем на пять килограмм в год.

Ученые отмечают, что сон при источниках света увеличивает риск набора лишнего веса на 22% и ожирения - на 33%. При этом специалисты подчеркивают, что для подтверждения этих данных необходимо провести дополнительные исследования.

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