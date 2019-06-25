У стилі "хай-так". У Знам'янці на Кіровоградщині, місцева влада виділила сиротам з інвалідністю начебто відремонтоване соціальне житло. Проте в діжці меду не минулося без добрячої ложки дьогтю. Що затьмарило людям радість - розповість Олена Бринза.

Це соціальна квартира у місті Знам'янка на чотири житлові кімнати. Ключі від неї вже отримали сироти з інвалідністю. Проте радість від довгоочікуваного помешкання затьмарило звичайне недбальство майстрів.

"Конечно, если би линолиум закрепили, и ручку спустили мне потому что я не достаю, я получаю одну пенсию 1500", - говорить Катерина Свертока, мешканка соціального житла.

На стелі плями від води, поплавлені розетки, лінолеум постелений аби як, вживані електроконвектори. Шоковані низькою якістю ремонту й місцеві активісти. Під тиском громадськості - у міськраді створили контрольну комісію, яка й взялася перевіряти, куди витратили кошти з міського бюджету.

"На вході не виконані всі роботи, не виконай роботи по утепленню фасаду, роботи по оздобленню віконних відкосів, не закриті вони, не зроблений пандус, враховуючи що тут люди з обмеженими фізичними можливостями", - говорить Ігор Грінченко, голова тимчасової контрольної комісії Знам'янської міської ради.

І головне в ремонті абсолютно не враховані потреби людей з інвалідністю.

"Відсутність витяжки бачите немає ні в кухні, ні в ванній кімнаті, ви бачили людей, яких сюди заселили - вони елементарно не взмозі відкрити вікно. Ось для кого це зроблено? Для людей з обмеженими фізичними можливостями?" - говорить Наталя Тишкевич, член тимчасової контрольної комісії Знам'янської міської ради.

А от чиновники у Знам'янській міській раді неякісного ремонту "не помітили". Роботи від підрядника прийняли і вже за все заплатили майже двісті тисяч гривень.

"Принимались работы в 2018 году, сейчас 2019 на улице, все недочеты сейчас устраняются, ну как бы так скажу все пытання мы все погодылы и нашли общий консенсус", - говорить Сергій Усатенко, начальник відділу ЖКГ Знам'янської міської ради.

Однак члени контрольної комісії чиновникам не вірять. Адже ті запевняли ще минулого року недоліки усунуть. І замість приступити до роботи годують мешканців соцквартири обіцянками.