Павленко назвал единственную политсилу, способную урегулировать конфликт на Донбассе [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила, которая реально работает над урегулированием конфликта на Востоке Украины и над освобождением из плена украинских военных
Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко в телефонном включении телеканалу 112 Украина, комментируя освобождение из плена 4 украинских пленных.
Парламентарий отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила, которая реально работает над урегулированием конфликта на Востоке Украины и над освобождением из плена украинских военных.
"Сегодняшняя встреча еще раз подтверждает, что прямые переговоры, во-первых, могут дать результат. Во-вторых, настрой "Оппозиционной платформы - За жизнь" к диалогу, после нашей победы на выборах, гарантирует достижение мира. Мы делали все возможное для освобождения пленных ранее, делаем сегодня, и будем делать и в дальнейшем", - отметил Юрий Павленко.
К сожалению, тактика власти, которая боится за свои рейтинги и избегает консультаций, демонстрирует полную безответственность и слабость.
"Якобы президент и новый, а продолжает действовать старыми методами, не делая ничего для того, чтобы защитить людей и установить мир. А стране мир нужен сегодня, а не после выборов. За это люди голосовали еще в апреле.
На наш взгляд, переговоры в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва - это единственный путь к прекращению боевых действий, возвращению всех украинских граждан домой. Именно путь прямых переговоров со всеми, от кого зависит мир и является путем к окончанию войны, к объединению украинского общества. Этим занимается "Оппозиционная платформа - За жизнь" ", - резюмировал Юрий Павленко.
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