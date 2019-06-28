"Сегодня счастливый день, потому что домой возвращаются дети Украины - в свои семьи. И я хочу, чтобы все сказали спасибо главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчуку, который проделал колоссальную работу для этого. Который, несмотря на все обвинения неизвестно в чем, уголовные дела, продолжает свою миссию по поиску мира и освобождению наших детей. Мы не останавливаемся на этом, и это должны все видеть".

Так народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne прокомментировал переговоры Виктора Медведчука с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, результатом которых стала договоренность об освобождении из плена четырех граждан Украины - Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова.

Вадим Рабинович напомнил президенту Зеленскому, что "пока мы делаем его работу - он обещал нам мир, он обещал нам снижение тарифов и возвращение пленных".

"Государство и президент никакого отношения к гуманитарной акции по освобождению пленных не имеют - они не только не помогали, они мешали. Отстранив Медведчука, представители власти решили, что будут заниматься этим сами. Я хочу видеть того, кого они освободили и с кем они ведут переговоры", - заявил политик.

Вадим Рабинович подчеркнул, что "Зеленский к нашей работе отношения не имеет".

"Мы показали ему, как нужно делать эту работу. Я, как человек, который за него голосовал, прошу одного (и не пойму, что в этой просьбе криминального): выполни свои предвыборные обещания - снизь тарифы, закончи войну, отмени кортежи. Но если ничего не будет сделано, то мы сами это сделаем", - обещает народный депутат.

Тем не менее, "Оппозиционная платформа - За життя" "всегда готова помочь и Зеленскому, и любому другому - лишь бы они шли дорогой мира". "Если мы хотим что-то в этом направлении сделать, то мы партнеры и друзья, но если они захотят пиариться, тогда мы будем заниматься этим сами", - подчеркнул политик.

"В любом случае, - продолжил Вадим Рабинович, - мы не просто готовы держать удар от нынешней власти, а плевали на тех, кто считает, что помочь своим - это преступление. Преступники те, кто обворовывает народ тарифами, обрекает нас на нищету и посылает на войну. А то, чем занимаемся мы - это дорога к миру и будущему Украины".