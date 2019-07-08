"Украина сегодня находится в самой сложной точке истории. Мы избрали новую власть, надеясь на мир. Но сегодняшняя ситуация показывает: даже телемост между украинским и российским телеканалами, главной идеей которого является честный разговор без политиков, вызывает неадекватную реакцию".

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире телеканала NewsOne планы провести 12 июля телемарафон NewsOne-Россия 24 под названием "Надо поговорить".

"Я знаю, что сегодня всю ночь угрожали физической расправой руководителям телеканала NewsOne, журналистам и их семьям. Объяснить это могу так: фашиствующая банда впала в истерику, потому что могла вскрыться правда о том, что мы - народы - хотим дружить, не хотим воевать, а хотим строить", - считает политик.

При этом Вадим Рабинович обратил внимание на то, что "сегодня ни один правоохранительный орган не реагирует на угрозы журналистов, потакает тому, что происходит".

"Очень важно устроить подобную провокацию для того, чтобы создать условия, при которых в Украине будут вещать телеканалы жаждущих власти политиков. Вы когда-нибудь видели на каком-нибудь "1+1" реальных представителей Юго-Востока страны? Нет! Там вы можете увидеть только "группу Мураева", из которой лепят оппозицию. У них нет никакой идеологии, плана по установлению мира – есть только нагнетание истерики и ставка на войну, на которой все наживаются. Где посадки Свинарчука-Гладковского? Нет и не будет, потому что теперь он возглавляет корпорацию "Богдан". Поэтому меня не удивляет, что всех, кто сегодня хочет сказать правду, хочет назвать фашистов фашистами, считают преступниками", - заявил Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" "с глубокой обеспокоенностью" смотрит на ситуацию, возникшую вокруг проведения телемоста, и "просит людей сделать выводы".

"Перед выборами политики играют в «игры патриотов», они пытаются показать, кто из них больше «любит страну», кто больше рубах на себе разорвет. Мы же только пытаемся улучшить нашу жизнь, журналисты делают свою работу - пытаются установить контакты там, где политики этого не могут сделать, а их пытаются запугать… Телемост мира - это то, что действительно достойно уважения, этим нужно заниматься. Сегодняшняя ситуация показала, кто «за життя", а кто - против. Поэтому, дорогие украинцы, сделайте вывод о том, какую Верховную Раду вам хотят навязать! Выбирайте или тех, кто под танцы, песни и кварталы будут продолжать войну, или давайте выберем жизнь! Если мы через две недели те голоса, которые отдали Зеленскому, отдадим за реальный мир, то мы победим», - уверен Вадим Рабинович.

Обратился народный депутат и к представителям СМИ: "Дорогие журналисты, вы видите то количество людей, которое вас поддерживает. Вы делаете огромную роботу, но даже она не стоит жизни ваших журналистов. Вы – поборники мира и большие молодцы. И, тем не менее, от идеи телемоста необходимо отказаться. Не потому что мы боимся, а потому что государство, к сожалению, не в состоянии защитить нас от фашизма".

Вадим Рабинович уверен, что "никакие политические интересы не стоят того, чтобы рисковать жизнью журналистов". "Мы вам благодарны, знаем, что вы – молодцы, но телемост вы должны отложить. Мир мы установим, но сразу после парламентских выборов!" - призвал он.

Вместе с тем парламентарий заявил: "Если бы дело касалось меня, то я бы провел этот мост, но когда правоохранители не хотят защищать вас – журналистов, подставлять вас - это преступление. Это не прогиб, а нормальное здоровое желание – уберечь журналистов".

В любом случае "обсуждение таких вопросов, как украинский Крым и украинский Донбасс, очевидно, взбесило бы и патриотов – они боятся, что заговорят о том, кто продал мир и развязал войну".

"Здоровый человек и в Украине, и в России, безусловно, поддержит такую примирительную инициативу, как телемост, но рисковать жизнью журналистов и их семей все же не стоит", - резюмировал Вадим Рабинович.

Позже стало известно об отмене проведения телемоста "Нужно поговорить" из-за прямых угроз физической расправой в адрес телеканала NewsOne, журналистов и их семей.