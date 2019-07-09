Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил

На Донбасі зросли випадки підривів на невстановлених вибухових пристроях людей та техніки. Ідеться про райони, розташовані поза межами ведення бойових дій. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі Новотроїцького постраждав 24-річний місцевий житель. А поблизу Майорська підірвались БТР та військова вантажівка КРАЗ. Унаслідок цього один військовослужбовець отримав опіки.

У штабі ООС наголосили на необхідності дотримувати заходів мінної безпеки та користуватися лише перевіреними шляхами сполучення.