Біля Майорська на мінах підірвалася БТР та військова вантажівка [ Редактировать ]
На Донбасі зросли випадки підривів на невстановлених вибухових пристроях людей та техніки. Ідеться про райони, розташовані поза межами ведення бойових дій. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зокрема, в районі Новотроїцького постраждав 24-річний місцевий житель. А поблизу Майорська підірвались БТР та військова вантажівка КРАЗ. Унаслідок цього один військовослужбовець отримав опіки.
У штабі ООС наголосили на необхідності дотримувати заходів мінної безпеки та користуватися лише перевіреними шляхами сполучення.
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