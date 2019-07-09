Действия новой власти не направлены на решения проблем рядовых украинцев.

Такое заявление сделал член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ростислав Дубовой на телеканале "112-Украина".

"Согласно опросу около 91% украинцев перешли на режим экономии. Сегодня среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего к числу таковых относятся отдых, одежда и обувь, продукты питания, а также коммунальные платежи. Пенсионеры экономят вообще на всем: продуктах, коммунальных платежах, лечении и медикаментах, а также на средствах связи. А президент только и обещает что-то сделать для страны…", - возмутился он.

Также политик заявил, что Украина в срочном порядке нуждается в инвестициях, но выразил сомнение в том, что их возможно привлечь до урегулирования конфликта на Донбассе.

"Смешно наблюдать за тем, как во время прямых эфиров депутаты, политики, эксперты прогнозируют приход инвестиций чуть ли не завтра. Для начала необходимо прекратить войну, установить мир и вернуть доверие к судам, а потом говорить об иностранных вливаниях. "Оппозиционная платформа - За жизнь" несмотря на позицию президента Зеленского будет и дальше бороться за то, чтобы прекратить боевые действия на Востоке Украины, установить мир и решить насущные проблемы граждан", - резюмировал Ростислав Дубовой.