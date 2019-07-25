Перемир'я на Донбасі: українським військовим не забороняли відкривати вогонь у відповідь

Новина з Мінська про безстрокове припинення будь-якого вогню вже облетіла передову. Як і передбачена в останніх домовленностях відповідальність за обстріли. Але тут, на фронті, такого ажіотажу, як в мирній Україні, вона не спричинила