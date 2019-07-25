На Луганщині обстріляли опорний пункт армійців [ Редактировать ]
Противник на сході країни вкотре порушив режим припинення вогню. Минулої доби незаконні збройні формування з гранатометів обстріляли опорний пункт армійців неподалік Причепилівки - на Луганщині.
Одного українського військовика поранено. Сторони, нагадаю, домовилися про безстрокове перемир' я - із 21 липня. Відтоді армійці жодного разу не відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.
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