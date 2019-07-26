Наталия Королевская: мы обратимся во все международные инстанции с просьбой рассмотреть легитимность прохождения партии "Батькивщина" в парламент [ Редактировать ]
Вопрос законности и легитимности результата партии "Батькивщина" на внеочередных парламентских выборах, который позволяет политической силе пройти в Верховную Раду, просят рассмотреть посольства, дипломатические миссии и международные организации, представленные в Украине. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.
"Мы подготовили обращения и отправляем их во все посольства, дипломатические миссии и международные организации, аккредитованные в Украине, с просьбой изучить и дать оценку результату, полученному партией "Батькивщина" и ее кандидатами в мажоритарных округах на выборах 21 июля. Факты подкупа избирателей, фальсификаций в комиссиях, вброса бюллетеней в пользу "Батькивщины" и ее представителей, зафиксированные на видео, дают нам основания утверждать, что результат данной политической силы получен незаконно - путем массовых фальсификаций и скупки голосов избирателей. Поэтому, в том числе и на международных площадках, мы будем поднимать вопрос законности и легитимности прохождения партии "Батькивщина" в украинский парламент", - отметила Наталия Королевская.
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