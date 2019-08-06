В МИД Франции отреагировали на требование Зеленского [ Редактировать ]
В МИД Франции сделали заявление о встрече "нормандской четверки", которую во вторник, 6 августа, потребовал Владимир Зеленский.
Во французском МИД заявили, что о встрече в Нормандском формате будет объявлено в подходящее время.
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - сказали в МИД Франции.
В Париже заявили, что ситуация на востоке Украины вызывает постоянную обеспокоенность французских властей.
Напомним, во вторник, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.
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