В МИД Франции отреагировали на требование Зеленского

В МИД Франции сделали заявление о встрече "нормандской четверки", которую во вторник, 6 августа, потребовал Владимир Зеленский.

Во французском МИД заявили, что о встрече в Нормандском формате будет объявлено в подходящее время.

"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - сказали в МИД Франции.

В Париже заявили, что ситуация на востоке Украины вызывает постоянную обеспокоенность французских властей.

Напомним, во вторник, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.