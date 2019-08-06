Во вторник, 6 августа, возле Павлополя в результате обстрелов погибли 4 украинских военных. Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. Об этом президент сообщил в Facebook.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.