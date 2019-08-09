В Чехии изменили правила выдачи рабочих карт для украинских граждан. Об этом сообщает посольство Украины в Чехии в Facebook.

Читайте также Экзамен в наручниках: в Днепре арестовали студентов

Так, теперь украинцы смогут сменить работодателя только тогда, когда пройдет шесть месяцев после получения первой рабочей карты. Исключение из правил предусмотрено только если нарушаются права работника.

Также украинцы должны подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или должности.

Ранее сообщалось, что в Чехии в страшном ДТП погибли украинцы.